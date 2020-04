Australien er et af de lande, der hidtil har klaret sig relativt godt gennem coronakrisen. Med under 7.000 smittede og under 100 døde er tallene for hele kontinentet forbavsende lavt.

Premierminister Scott Morrison giver ikke mindst æren til udbredelsen af regeringens nye app, der lader borgerne vide, om de er i nærheden af mennesker, som er smittet med coronavirus. Den er onsdag morgen blevet downloadet 2,8 millioner gange, og premierministeren ser gerne, at den bliver endnu mere populær.

De begynder allerede at tale om en mulig åbning af samfundet i den kommende måned.

»Vi er på vejen tilbage til en økonomi, der er sikker fra covid-19, og det kan betyde, at enden på restriktionerne kommer snart,« hed det, da premierministeren holdt pressemøde om coronavirussen i Canberra onsdag. Det skriver den australske tv-station ABC.

I Australien har man åbner Bondi Beach for surfere og badende. Dem som vil slikke solskin, må vente lidt endnu. Foto: JOEL CARRETT Vis mere I Australien har man åbner Bondi Beach for surfere og badende. Dem som vil slikke solskin, må vente lidt endnu. Foto: JOEL CARRETT

»Man kan allerede se, hvad der sker i mange stater og territorier,« sagde Scott Morrison.

Også strandene er begyndt at åbne i Australien, og det har fået den amerikanske professor David Sinclair fra universitetet i Harvard til, med slet skjult misundelse, at sammenligne situationen mellem strandene i Australien og i Californien.

Antallet af døde i Australien er beskedne 91, og nye infektioner er der mange færre af. Det har fået landet til at åbne en del strande for surfere og badende. Dem, der vil slikke solskin, må vente med at få lov til at komme på stranden.

Historien er meget forskellig i andre udviklede lande som for eksempel USA og Storbritannien. Der er antallet af døde røget over henholdsvis 50.000 og 20.000.

Here's the timeline of how the Aussies did it. They closed borders early, developed a national #COVID19 test that worked 1st time & temporarily banned gatherings >2 people. I miss the days when we were the role model for how to get things done. https://t.co/psiz6BAxtG pic.twitter.com/ghHjIwUlnF — David Sinclair, PhD (@davidasinclair) April 27, 2020

Professoren fra Harvard har lavet en sammenligning af situationen på den berømte Bondi Beach i Australien og så den overfyldte Newport Beach i Californien. Den fortæller to helt forskellige historier.

Han skriver selv: »Californien og Australien har befolkninger, der er af ca. den samme størrelse. Men kun Australien er lykkedes med at få has på covid-19. Nye tilfælde = 1000 vs. 9 om dagen. Se om du kan spotte forskellen mellem Newport og Bondi.«

Han har også delt en tidslinje, der viser, hvordan Australien har bekæmpet virussen. De har lukket for grænserne, haft succesfulde tests og regler om social afstand. Det skriver news.com.au.

Hans eksempel fra Newport Beach i Orange County viser, hvorfor amerikanerne er bekymrede.

Den australske premierminister Scott Morrison taler til de forsamlede ved en pressokonference i Canberra onsdag. Foto: LUKAS COCH Vis mere Den australske premierminister Scott Morrison taler til de forsamlede ved en pressokonference i Canberra onsdag. Foto: LUKAS COCH

Guvernøren i Californien, Gavin Newsom, formanede i weekenden de mange tusinde, der samledes på dén strand i det varme vejr. Han advarede om, at handlingen kunne forværre situationen.

»Virussen holder ikke weekend, fordi det er dejligt solskinsvejr ved vore kyster,« sagde han.