Australierne må ikke samles flere end to personer offentligt, ellers vanker der en bøde på op mod 4000 kroner.

Australiens premierminister, Scott Morrison, opfordrer søndag australierne til at undgå at samles flere end to mennesker.

Det sker for at undgå, at coronavirusset breder sig yderligere.

Hidtil har grænsen for, hvor mange mennesker der måtte samles i offentlige områder, været 10 personer.

Reglerne gælder ikke for familier samt på arbejdspladser og i skoler.

- Din husstand kan være sammen i jeres hjem og udenfor jeres hjem, men udenfor husstanden må man kun være sammen med én anden person, siger Morrison.

Legepladser og lignende offentlige områder vil være lukket fra mandag, tilføjer han.

Flere andre lande som eksempelvis Tyskland har indført lignende restriktioner.

Morrison beder samtidig folk om kun at forlade deres hjem, når det er nødvendigt.

Det kan være for at købe ind, gå til lægen, sørge for andre, motionere eller for at tage på arbejde eller passe sin uddannelse, hvis det ikke kan gøres hjemmefra.

Under alle omstændigheder bør ældre mennesker blive inden døre.

- Folk over 70 år bør blive hjemme og isolere sig selv for så vidt muligt at beskytte sig selv, siger premierministeren.

Han understreger, at det ikke er en ordre, men en "kraftig opfordring".

Australien har indført bøder på et beløb svarende til op mod 4000 kroner, hvis man bryder reglerne om at holde afstand eller samles i for stort antal.

Landet har konstateret omkring 4000 tilfælde af coronasmitte. 16 coronapatienter er døde, viser tal fra de australske sundhedsmyndigheder søndag.

/ritzau/dpa