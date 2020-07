Er der tale om en krusning på overfladen, eller er det et forvarsel om en tsunami?

Lige nu holder de australske sundhedsmyndigheder vejret, efter der er sket en markant stigning i antallet af corona-smittede i storbyen Melbourne.

Omkring 300.000 indbyggere står nu over for en lokal nedlukning, skriver mediet News.com.au.

Mediet beretter om panikaktige tilstande, hvor myndighederne går fra dør til dør for at få indbyggerne testet.

Indbyggerne i Melbourne står over for lokale nedlukninger efter stigende corona-smitte. Foto: SCOTT BARBOUR Vis mere Indbyggerne i Melbourne står over for lokale nedlukninger efter stigende corona-smitte. Foto: SCOTT BARBOUR

Australien har indtil nu klaret sig godt gennem corona-krisen med relativt få smittede og døde.

Det store land har en befolkning på 25 millioner og heraf er blot omkring 8.000 registreret smittede og 104 døde. Til sammenligning har vi rundet 600 døde i Danmark.

Men nu frygter australierne, at en anden bølge er ved at bygge sig op i delstaten Victoria, hvor Melbourne er hovedstad.

1. marts var der blot registreret ni smittede i hele Victoria stigende til 1.016 smittede 1. april. Men den seneste måned er antallet af smittede steget til nu 2.380.

Crown Casino in Melbourne, Victoria, Australia, sendte allerede under første bølge af corona-virussen hovedparten af sit personale hjem. Foto: MICHAEL DODGE Vis mere Crown Casino in Melbourne, Victoria, Australia, sendte allerede under første bølge af corona-virussen hovedparten af sit personale hjem. Foto: MICHAEL DODGE

De australske myndigheder og eksperter leder nu efter en forklaring på, hvorfor corona-virussen blusser op i delstaten.

En teori går på, at det er hjemvendte australiere, der har bragt smitten til Melbourne.

Professor Rebecca Wickes fra Monash University siger, at smitten kan være bragt til landet af australiere, der er vendt hjem fra ‘krydstogter og skiture'.

»Noget tyder på, at vi har glemt, hvordan virussen kom til Australien i første omgang,« siger hun.

Danmark har netop åbnet for, at australiere kan indrejse i Danmark.