Australien har netop sat en kedelig rekord – landet har registreret sit dødsfald nummer 1.000 med covid-19 netop som det kæmper med deltavarianten.

Dets dødsrate er lavere end de fleste andre lande, specielt fordi de havde en tidlig succes i at holde smitten nede.

Men nu ser Australien de værste tilfælde, siden pandemien begyndte. Det skriver BBC.

En stigning i tilfældene af smitte i Sydney har været en udfordring for sundhedsressourcerne.

Staten New South Wales har netop Sydney som hovedstad og de rapporterede mandag om fire nye dødsfald og en rekordmængde nye tilfælde på 1.218.

De advarer om, at der bliver flere dødsfald, ligesom flere vil blive indlagt på hospitalerne, i oktober. Det sker selv om flere bliver vaccineret.

Flere end halvdelen af alle australiere er lukket nede. Der er udbrud i Sydney, Melbourne og Canberra.

Der er en udbredt debat om, hvor når nok er nok. Mange australiere er utålmodige – de ønsker at landet skal åbnes op igen.

Premierminister Scott Morrison trådte i sidste uge væk fra den hidtidige nulløsning, når det gjaldt coronavirus.

Han bad om at nationen kunne begynde at lempe på restriktionerne når 70 procent af de voksne – eller lidt over halvdelen af befolkningen – er vaccineret.

»Vi kan ikke leve i en hule for evigt,« fortalte han parlamentet sidste uge.

Men nogle premierministre i delstaterne siger, at der ikke er taget højde for en øgning i Sydneys antal af Deltavarianter.

To af de mest højtrøstede stater er Western Australia og Queensland. De har sammen med South Australien, Tasmania og Northern Territory haft næsten ingen tilfælde af covid-19.

Hvis tempoet i vaccinationen opretholdes, estimeres det, at Australien når at vaccinere 70 % midt i november.

Lige nu er 34 % blevet fuldt ud vaccineret mens 57 % har fået det første stik.