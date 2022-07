Lyt til artiklen

Siden 2005 har familien til den tyske backpacker Simone Strobel ledt efter svar på, hvem der slog hende ihjel.

Den 25-årige skolelærer blev fundet død i Australien. Hendes lig var gemt under blade på en bocciabane blot få hundrede meter fra der, hvor hun sidst var set i live efter en aften ude med sin kæreste og venner.

Politiet har aldrig fundet ud af, hvem der kvalte hende med enten en pude eller plastikpose. Men nu kan der være et gennembrud i sagen.

Simone Strobels kæreste for drabstidspunktet, tyske Tobias Moran, er nemlig blevet anholdt og sigtet.

Det skriver The Guardian.

Politiet havde ham allerede i 2007 mistænkt for at stå bag drabet, men her nægtede han at vende tilbage til Australien og lade sig forhøre. Politiet mente ikke, at der var nok beviser til en egentlig sigtelse.

Han vendte dog siden tilbage til Australien og bosatte sig i staten Western Australia med sin nuværende kone, Samantha Moran. Det var her, han blev anholdt. Han er nu blevet udleveret til Sydney.

Det står ikke klart, hvilke beviser politiet nu mener at måtte have mod Tobias Moran, men de australske myndigheder har tidligere udlovet en dusør på en million australske dollar for oplysninger, som kunne føre til en opklaring, ligesom også tyske myndigheder udlovede en dusør.

Det er dog ikke kun Tobias Moran, som New South Wales politi er ude efter.

De fortæller, at de også har arrestordrer ude efter to personer, som lige nu bor i Tyskland, og som de er i kontakt med de tyske myndigheder om at få fat i.

»Vi mener, at de har informationer, som vil hjælpe os i efterforskningen,« lyder det fra politiet.

De to personer skal angiveligt have hjulpet Tobias Moran med at dække over mordet.

»De ved, hvem de er, og det vil være i deres egen bedste interesse at melde sig til de tyske myndigheder,« lyder det fra politiet.