Nu er oversvømmelserne i Australien en national nødsituation. Det har premierminister Scott Morrison bestemt.

Det kommer, efter at dødstallet er steget til 22 personer, som har mistet livet under oversvømmelser langs den østlige kyst. Det skriver Sky News.

Premierministeren kom med erklæringen under et besøg i Lismore i delstaten New South Wales. Dér har fire mennesker mistet livet.

»Dette er en stor katastrofe … den har nationale proportioner,« tilføjede Scott Morrison,

Der kommer hjælp fra militæret, nu hvor situationen er blevet en national nødsituation. Her kører en militær lastbil bort med vraggods fra byen Lismore, som er blandt de værst ramte. Foto: JASON O'BRIEN Vis mere Der kommer hjælp fra militæret, nu hvor situationen er blevet en national nødsituation. Her kører en militær lastbil bort med vraggods fra byen Lismore, som er blandt de værst ramte. Foto: JASON O'BRIEN

Han siger, at det vil sikre, at 'alle nødvendige midler er til rådighed, og vi kan gå uden om alt bureaukrati, der normalt forhindrer os i at levere hjælpen'.

Det er første gang, at en sådan deklaration kommer, siden loven blev vedtaget i december 2020.

Men mange ofre mener, at myndighederne har været for langsomme. Nogle mennesker er blevet reddet ud af deres hjem af naboer.

Meget store regnbyger har ramt delstaterne New South Wales (NSW) og Queensland. Nogle områder har målt den største regnmængde overhovedet – og det har medført masseevakueringer.

Dette er blevet hverdagsscener i Lismore. Foto: JASON O'BRIEN Vis mere Dette er blevet hverdagsscener i Lismore. Foto: JASON O'BRIEN

Medlemmer af lokalsamfundene har forhindret flere hundreder dødsfald.

Antallet af militære personer, der skal hjælpe ved oversvømmelserne i NSW steg fra 700 til 2.500 onsdag.

I Queensland står flere end 20.000 huse og forretninger under vand, og der er registreret 13 dødsfald.

40.000 mennesker omkring Sydney, der er Australiens største by med fem millioner indbyggere, er evakueret.

Her står vandet højt i Camden, der er en forstad til Sydney i New South Wales. Foto: DEAN LEWINS Vis mere Her står vandet højt i Camden, der er en forstad til Sydney i New South Wales. Foto: DEAN LEWINS

I New South Wales er dødstallet steger til ni personer. En 50-årig lastbilchauffør blev, som den seneste, fundet druknet.