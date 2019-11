Australiens premierminister betegner muligt forsøg på at plante kinesisk spion i parlament som bekymrende.

Australien efterforsker et muligt forsøg på at plante en kinesisk spion i det australske parlament.

Det bekræfter den australske efterretningstjeneste (ASIO) i en sjælden pressemeddelelse.

Meddelelsen kommer, dagen efter at programmet "60 Minutes" på den australske tv-kanal Nine har kastet lys over sagen.

Ifølge programmet har en kinesisk spionalliance angiveligt tilbudt en million australske dollar for at få en kinesisk-australsk mand til at stille op til det australske parlamentsvalg. Det svarer til 4,6 millioner danske kroner.

Den pågældende mand er en forhandler af luksusbiler i Melbourne ved navn Bo "Nick" Zhao.

- "60 Minutes" kommer med anklager, som ASIO tager meget alvorligt, siger direktør i efterretningstjenesten Mike Burgess i meddelelsen.

- Australierne kan vide sig sikre på, at ASIO allerede var opmærksomme på de emner, som blev beskrevet i tv-programmet, og aktivt efterforsker dem.

Den kinesiske ambassade i Australiens hovedstad, Canberra, har ikke kommenteret sagen.

Australiens premierminister, Scott Morrison, kalder sagen dybt bekymrende.

- Jeg finder anklagerne dybt bekymrende og foruroligende, siger han på et pressemøde.

Tv-programmet citerer sikkerhedskilder for at sige, at Zhao har fortalt ASIO om henvendelsen fra den kinesiske spionalliance, som blev formidlet gennem en anden forretningsmand i Melbourne.

Zhao blev fundet død på et hotelværelse i marts.

ASIO-direktør Burgess oplyser, at han ikke vil kommentere sagen yderligere.

- Fjendtlige, fremmede magters aktiviteter udgør fortsat en reel trussel mod vores land og dets sikkerhed. ASIO vil fortsat konfrontere og bekæmpe indblanding udefra og spionage i Australien, siger han i meddelelsen.

Australiens forhold til Kina, der er landets vigtigste handelspartner, er blevet forværret over de seneste år.

/ritzau/Reuters