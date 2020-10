Så er der lys forude for Australien, som kan byde naboerne fra New Zealand velkommen til at besøge landet uden at skulle i karantæne. Det siger vicepremierminister Michael McCormack fredag.

Specielt storbyen Melbourne i delstaten Victoria har i flere måneder været særlig hårdt ramt af coronavirussen. Der er over 800 døde, og 20.000 har været smittede i Victoria, som har været lukket helt ned i månedsvis.

Men nu er situationen begyndt at blive bedre. Antallet af covid-19-tilfælde begynder at falde. Det skriver channelnewsasia.

Australien lukkede i marts sine grænser for alle turister for at stoppe spredningen af coronavirussen. Nu begynder de åbningen igen for første gang fra 16. oktober.

På dette billede, taget 29. september 2020, er afgangshallen i Sydneys lufthavn næsten tom. Foto: DAVID GRAY

Michael McCormack siger, at newzealændere får lov til at rejse til Australiens tættest befolkede stat, New South Wales. Også Northern Territory, hvor Alice Springs ligger, bliver åbnet for newzealænderne.

Og de skal ikke i den ellers obligatoriske karantæne på to uger. Det skal alle australiere, der vender hjem fra udlandet, ellers.

»Det bliver den første del af noget, vi håber kan blive en trans-tasmansk rejseboble mellem de to lande,« siger McCormack til pressen, der var til stede i den australske hovedstad, Canberra.

New Zealand har på det nærmeste udryddet covid-19. Der sagde premierminister Jacinda Ardern tidligere fredag, at de borgere, som rejser til Australien, skal i karantæne, når de kommer hjem.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, er ikke klar til at byde australierne velkommen endnu. Foto: Ben McKay

New Zealand er altså ikke parat til at åbne grænsen for australierne endnu.

Ifølge de nyeste tal er smitten med coronavirus i staten Victoria faldet til det laveste antal i fem måneder. De sidste 24 timer er der kun registeret syv tilfælde.