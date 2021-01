Det er 76 år siden, kz-lejren Auschwitz-Birkenau blev befriet. Overlevere frygter ikke at kunne vende tilbage.

Onsdag er det 76 år siden, at fangerne i koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau i det tyskbesatte Polen blev befriet.

Koncentrationslejren fra Anden Verdenskrig er i dag et museum, hvor besøgende kan høre overlevere fra lejren fortælle deres historie.

Nogle af dem frygter, at corona betyder, at de ikke kan vende tilbage. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De fleste overlevende er mere end 80 år gamle, og corona frygtes at kunne blive slutningen på æraen, hvor de videregiver deres historie.

- Selv hvis der ikke var nogen pandemi, ville der være færre overlevere ved hvert jubilæum, siger Marian Turski til nyhedsbureauet.

Han er en af overleverne og er i dag 94 år gammel.

- Folk på min alder, der allerede er sårbare over for mange andre sygdomme, står også forrest ved denne her virus, siger han.

På grund af coronapandemien har museet været lukket for besøgende i 161 dage.

Det betød, at der kun var omkring 502.000 gæster i 2020. Året før besøgte omkring 2,3 millioner stedet.

På grund af pandemien er markeringen af befrielsen da også blevet virtuel i år.

Virtuelle begivenheder er dog ikke lige så gode til at viderebringe lektionerne fra Holocaust og Anden Verdenskrig, mener museets inspektør.

- Intet vil erstatte at være vidne til stedet i dets autentiske tilstand, fordi det ikke kun handler om at se og lytte, siger Piotr Cywinski til Reuters.

Holocaust er betegnelsen for nazisternes forfølgelse og forsøg på at udrydde jøder i Europa frem til nederlaget i Anden Verdenskrig i 1945.

Mange jøder blev tvangsforflyttet til koncentrationslejre, hvor de blev dræbt i gaskamre eller bukkede under for sult og sygdomme.

I Auschwitz døde flere end 1,1 millioner mennesker ifølge Reuters.

Omkring seks millioner jøder blev dræbt af nazistyret i Tyskland og de lande, Tyskland besatte under krigen.

/ritzau/