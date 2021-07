Esther Bejarano, som overlevede sit ophold i koncentrationslejren Auschwitz ved at spille i et pigeorkester, er død 96 år gammel.

Det skriver Vårt land.no.

Bejarono sov stille ind lørdag på et sygehus i Hamburg i Tyskland, oplyser nære venner til det tyske nyhedsbureau DPA.

Hun blev født i den tyske by Saarlouis i 1924.

I 1941 blev hendes forældre dræbt af nazister, og hun blev deporteret til Auschwitz.

Hendes talent for at spille harmonika reddede hendes liv, da hun blev sat til at spille i lejrens pigeorkester.

Bejarano var med til at stifte den internationale Auschwitz-komité for overlevende i 1952.

Hun modtog desuden en række priser for sin indsats mod ekstremisme, racisme og antisemitisme.

Hendes stemme vil blive savnet, skriver Tysklands udenrigsminister Heiko Masse på Twitter lørdag.