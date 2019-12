USA har sortlistet fire af Myanmars militære ledere i den hidtil hårdeste sanktion mod landet.

Myanmars tidligere demokratiforkæmper Aung San Suu Kyi sad ubevægelig i en retssal i Haag tirsdag, da vidner og ofre fortalte om massevoldtægter, knivdrab på børn og afbrænding af familier i deres hjem under et angiveligt folkedrab mod rohingyaerne.

Den tre dage lange retssag i Haag om påstået folkedrab i Myanmar, finder sted 28 år efter Aung San Suu Kyis søn på vegne af sin mor tog imod Nobels fredspris i Oslo.

Nu må det tidligere demokratiikon svare på anklager om omfattende menneskerettighedskrænkelser.

Aung San Suu Kyi var ved retsmødet i FN's øverste domstol, Den Internationale Domstol (ICJ), iført en traditionel burmesisk dragt.

Hun sad passivt og uden at vise følelser og lyttede til anklagerne mod hendes land. Suu Kyi ventes først at fremsætte en erklæring ved domstolen onsdag.

Uden for retssalen demonstrerede rohingya-muslimer med transparenter med påskriften "Stop folkedrabet".

Sagen mod Myanmar er rejst af Gambia på vegne af 57 muslimske lande i Organisationen for islamisk samarbejde (OIC).

Gambia har krævet, at den internationale domstol øjeblikkeligt sørger for, at Myanmar standser de etniske udrensninger, som har krævet tusindvis af civile liv og drevet 740.000 medlemmer af den muslimske befolkningsgruppe på flugt.

Under tirsdagens retsmøde meddelte USA, at det tirsdag har sortlistet fire af Myanmars militære ledere - deriblandt hærens øverstbefalende - i den hidtil hårdeste sanktion mod påståede krænkelser af menneskerettighederne i operationer mod rohingyaerne og andre mindretal.

USA's finansministerium meddelte, at sanktionerne er rettet mod militærets leder, Min Aung Hlaing, hans næstkommanderende Soe Win og mod to ledere af infanteri divisioner, Than Oo og Aung Aung.

- Alt hvad Gambia beder om, er, at du beder Myanmar om at stoppe de meningsløse drab, sagde Gambias justitsminister, Abubacarr Tambadou, i sin indledende erklæring.

/ritzau/Reuters