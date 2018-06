En talsmand for den tyske bilproducent Audi bekræfter, at topchef Rupert Stadler er anholdt.

Berlin. Audis administrerende direktør er mandag anholdt i sagen om snyd med udledning af bilgasser, fortæller en talsmand for bilproducenten.

- Vi bekræfter, at hr. Stadler er anholdt her til morgen.

Det tyske nyhedsbureau dpa skriver, at Rupert Stadler er anholdt i forbindelse med skandalen om snyd med udledning af NOx-gasser under test.

Fængslingen skyldes, at efterforskerne frygter, at Stadler måske kan skaffe beviser af vejen.

- Den mistænkte har været stillet for en dommer, som har afgjort, at han skal forblive i varetægt, siger anklagemyndigheden i München.

Rupert Stadler blev i sidste uge mistænkt i sagen, hvor en række personer i Volkswagen undersøges.

Audi er et af flere bilmærker under den store tyske bilkoncern Volkswagen, som er omfattet af en global skandale.

11 millioner dieselbiler i koncernen var udstyret med software, som under test fik bilerne til at fremstå mere miljøvenlige, end de var under almindelig kørsel.

Sagen blev afsløret af amerikanske myndigheder, og den har indtil videre kostet Volkswagen et stort milliardbeløb i euro. Den har også fået konsekvenser for chefer og ansatte.

Nogle er fjernet og fyret, og nogle er under anklage.

/ritzau/