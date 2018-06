En hollandsk salgsdirektør med kort historie i Audi overtager toppost, da direktør Rupert Stadler er fængslet.

Wolfsburg. Audis administrerende direktør blev mandag sat bag tremmer, og den tyske bilproducent har derfor udpeget en midlertidig afløser, oplyser virksomheden.

Abraham Schot tager indtil videre over fra Rupert Stadler, der blev anholdt af tysk politi i forlængelse af en skandale om snydesoftware.

Denne software har ifølge tyske myndigheder bevirket, at biler under test udledte en mindre mængde NOx-gasser, end de gør under almindelig kørsel.

Hollænderen Abraham Schot er chef for salg og marketing hos Audi, hvor han har været ansat siden september sidste år.

Stadler blev ifølge Audi hentet af politiet mandag. Myndighederne frygtede, at han kan ødelægge efterforskningen.

Den fængslede direktør mistænkes for svindel og for indirekte udstedelse af falske attester.

Den tyske anklagemyndighed mener, at Audi har solgt mindst 210.000 dieselbiler udstyret med snydesoftware i USA og Europa fra 2009 og frem.

Bilproducenten er blevet efterforsket i et års tid.

/ritzau/dpa