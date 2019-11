De er gode til mange ting i Kina, men glasattraktioner er desværre ikke en af dem.

Man har nemlig måtte sande, at de mange tusind broer af glas, der nok primært er bygget til vovede sjæle, med behov for en adrenalinsus, ikke er sikre nok.

Efter flere ulykker og mindst to dødsfald, har man i Hebei-provinsen valgt at lukke den over 400 meter lange glassbro over området Zhangjiajie.

Et af dødsfaldene skyldes, at broen var blevet glat af regnen, skriver BBC.

Broen åbnede i august 2016 Foto: ROLEX DELA PENA Vis mere Broen åbnede i august 2016 Foto: ROLEX DELA PENA

Man har endeligt besluttet at lukke broen efter et sikkerhedstjek, der har vist, at broen er langt fra så sikker, som man først antog.

Det skyldes primært, at regnen gør den alt for glat, men der er også eksempler på, at glas er begyndt at knække under de besøgende turister. Heldigvis nåede folk at komme væk, før det nåede at splintre.

Ud over broen, der faktisk er den største af sin slags, er 31 andre attraktioner i glas lukket i provinsen.

Ifølge BBC er der 2300 glasbroer over hele Kina.