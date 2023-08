Den svenske ambassade i Libanons hovedstad, Beirut, har været udsat for et mislykket attentat natten til torsdag.

Det skriver den svenske avis Expressen med henvisning til en unavngiven politikilde.

Ukendte gerningsmænd har ifølge avisen kastet en molotovcocktail - en hjemmelavet brandbombe - mod ambassadens hovedindgang. Den detonerede ikke.

Politiet antager, at det mislykkede angreb kan have noget med den seneste tids uro over koranafbrændinger at gøre, skriver Expressen.

/Ritzau/