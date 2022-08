Lyt til artiklen

Europas største atomkraftværk, Zaporizjzja, har de seneste uger været under pres.

For adskillige missiler og granater har sendt rystelser mod atomkraftværket, der ligger i det sydøstlige Ukraine, og det kan nu mærkes.

Værkets backup-system, der aktiveres ved skader og uheld, er nemlig skadet af granateksplosioner. Og hvis det sker, at radioaktivt materiale spredes, vil det ramme flere europæiske lande.

Alt imens har Rusland og Ukraine gensidigt beskyldt hinanden for at angribe atomkraftværket.

I forbindelse med Ukraines uafhængighedsdag og den dystre markering på den seks måneder lange invasion af Ukraine, har præsident Volodymyr Zelenskyj talt til FN i New York fra Kyiv.

Her lød det blandt andet, at »Rusland har sat verden på randen af en strålingskatastrofe,« når det kommer til atomkraftværket. Det skriver Sky News.

Han sagde, at »det russiske militær har forvandlet territoriet til en krigszone,« og at det betyder, at »Europa og naboregionerne nu står over for truslen om strålingsforurening.«

I den forbindelse opfordrede Zelenskyj også FN's nukleare agentur til at tage fuld kontrol over stedet for at sikre dets sikkerhed.

Ukraine har også udsendt en advarsel om, at russerne forbereder »en omfattende provokation,« som skal bane vej for, at værket frakobles det ukrainske elnet og tilkobles det russiske.

Atomkraftværket er Europas største af slagsen og blev i marts overtaget af russiske styrker. Siden da har Det Internationale Atomagentur (IAEA) advaret om en mulig atomkatastrofe ved kraftværket.

Fredag er Vladimir Putin angiveligt gået med til at lade et hold af eksperter fra IAEA inspicere kraftværket. Det oplyser det franske præsidentkontor.

Både den franske præsident, Emmanuel Macron, og Putin opfordrer FN's Atomenergiagentur, IAEA, til at inspicere kraftværket »så hurtigt som muligt.«