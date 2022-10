Lyt til artiklen

Onsdag slog direktøren for det internationale atomenergiagentur alarm over situationen i Europas største atomkraftværk.

Den eksterne strøm til Zaporizjzja-værket (ZNPP) var forsvundet for anden gang på få dage.

Værket kørte i stedet på sine dieselgeneratorer.

Og derfor var det yderst bekymrende, da meldingen kom fra Ukraines statsejede energiselskab, at man ikke kunne få diesel frem til værket – angiveligt på grund af den russiske besættelsesmagt i området.

Det fik direktøren for atomagenturet IAEA til at gå på Twitter og rase:

»Det gentagne tab af strøm til værket er en dybt bekymrende udvikling og understreger behovet for en nuklear sikkerhedszone omkring værket,« skrev Rafael Mariano Grossi.

Spørger man en førende, dansk ekspert i atomenergi, så er det en alvorlig situation.

»Situationen på Zaporizjzja-atomkraftværket er ikke god. For det er vigtigt, at værket får strøm,« siger Bent Lauritzen, der er ekspert i strålingsfysik ved Institut for Fysik på DTU.

Han fortæller, at Zaporizjzja-værket, som har haft lukket sine reaktorer ned siden Rusland besatte området, normalt får sin strøm udefra.

Men går strømmen, som er sket to gange over de seneste fem dage, så sætter værkets dieselgeneratorer i gang.

Og her har Zaporizjzja-værket diesel nok til omkring to uger. Men så begynder det at blive kritisk.

»Der er nogle muligheder, hvis de ikke kan få diesel over flere uger. Det kan eksempelvis være at spare på brugen af diesel og prioritere, hvor den skal bruges. Ellers kan man genstarte en af værkets reaktorer og få den til at producere strøm udelukkende til intern brug. Men det er selvfølgelig farligt, når man er i en krigszone,« forklarer Bent Lauritzen.

Han mener dog umiddelbart ikke, at en atomkatastrofe på Zaporizjzja-værket er nært forestående.

Men situationen er heller ikke god.

»Hvis vi pludselig står i en situation, hvor værket løber tør for diesel, så skal IAEA til at råbe rigtig højt. For hvis det virkelig går galt, så kan man stå med en hel eller delvis nedsmeltning,« siger Bent Lauritzen.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at vi står med et nyt Tjernobyl, forklarer han.

»Zaporizjzja-værket er bygget helt anderledes end Tjernobyl. Det er meget mere sikkert. I stedet vil det formentlig nok minde mere om ulykken på 3 Mile-øen,« siger Bent Lauritzen med henvisning til ulykken på atomkraftværket i Pennsylvania, USA, i 1979.

Her nedsmeltede en reaktor delvist. Men langt størstedelen af den farlige stråling blev holdt inde i selve atomkraftværket.

Bent Lauritzen er dog ikke glad for situationen omkring Zaporizjzja-atomkraftværket.

»De har nogle virkelig dygtige folk på værket. Men det er selvfølgelig ikke bygget til krig. Og det er en helt uhørt situation, der er opstået i Ukraine,« siger han.