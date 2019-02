Det var en del af dagens dagsorden, at Donald Trump og Kim Jong Un skulle spise en arbejdsfrokost. Nu er den angiveligt pludselig blevet aflyst.

Det skriver flere internationale medier herunder The Guardian og CNN, som har journalister til stede på hotellet, hvor frokostbordet står tomt.

Ligeledes kan en ceremoni, hvor de to nationer skulle underskrive en fælles aftale.

På nuværende tidspunkt står det ikke klart, hvad aflysningen skyldes.

Here’s a pic of the lonely dining room at the Metropole where the delegations never showed. pic.twitter.com/xrsyrrOgYV — David Nakamura (@DavidNakamura) 28. februar 2019

Efter de indledende forhandlinger mellem Trump og Kim gik over tid, meddelte Det Hvide Hus og pressesektretær Sarah Sanders de ventende journalister, at den planlagte frokost er aflyst.

Når forhandlingerne torsdag morgen dansk tid slutter, vil Trump ifølge pressesektretæren vende tilbage til sit hotel og afholde en pressekonference.

Journalists in Hanoi are waiting at the Marriott for the start of the news conference with Trump. His lunch with Kim and a signing ceremony were cancelled. We don’t know the reason. pic.twitter.com/fKTy4vfM95 — Edward Wong (@ewong) 28. februar 2019

...Opdateres