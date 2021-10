Ekstreme mængder regn ramte torsdag Athen, og det har efterladt store dele af den græske by under vand.

Brandvæsenet meddelte ifølge Reuters, at man havde modtaget hundredvis af opkald fra folk, der havde set mennesker, der var fanget af vandmængderne. Andre havde brug for hjælp til at tømme deres hjem og virksomheder for vand.

Vejrudsigten har allerede forudsagt, at der formentlig kommer endnu flere regnskyer ind over Athen de kommende dage. Men det vil også ramme den nordgræske region Halkidiki og øen Evia, der stadig er ved at komme sig efter problemer med naturbrande hele sommeren.

To hovedveje i det centrale Athen og i hovedstadens sydlige kystzone var natten til fredag totalt aflukket. Se en video af de store vandmængder øverst i artiklen.

Sådan så det ud natten til fredag.

Man har også valgt at holde skoler og offentlige tjenester i Athen lukket hele fredag.

Ansatte i den private sektor er blevet rådet til at arbejde hjemmefra af myndighederne.

Det er særligt et område i Athen, hvor der ligger et stort marked, der er ramt af de store vandmængder. Du kan se, hvordan der så ud natten til fredag på billedet i artiklen.

I 2017 blev store dele af Grækenland ramt af oversvømmelser. Dengang mistede 25 mennesker livet, mens flere hundrede blev hjemløse.