Det var kun i ganske få dage, at asylansøgere nåede at være indkvarteret i deres nye, og noget alternative, hjem på vandet.

På en pram i havnen ved Dorset i England, var det hele ellers endelig klar. Asylcentret 'The Bibby Stockholm', der skulle ende med at huse 500 asylansøgere, åbnede dørene for første gang i starten af august efter mange forsinkelser.

Dog nåede de nye beboere dårligt at pakke kufferten ud, før myndighederne kunne afsløre, at en farlig bakterie blev fundet i vandsystemet. Det skriver Sky News.

Bakterien, der fik tømt prammen for mennesker, er den såkaldte Legionella-bakterie. En bakterie, der kan forårsage en form for lungebetændelse og give influenzalignende symptomer.

De første asylansøgere nåede dårligt at flytte ombord, før de igen måtte pakke deres ejendele ned. Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere De første asylansøgere nåede dårligt at flytte ombord, før de igen måtte pakke deres ejendele ned. Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix

Fundet af bakterien skete ved en rutineprøve af vandet, og selvom resultaterne af prøven kom, før de første nåede at flytte ombord, tog det alligevel myndighederne et par dage at få ryddet det alternative asylcenter.

Det har således fået nogen til at stille spørgsmålstegn ved, hvornår regeringen kendte til den farlige bakterie.

En af dem er den britiske immigrationsminister, Stephen Kinnock, der har udtalt, at regeringen har skyndt sig for meget med at flytte asylansøgerne ind – og at det formentlig skyldes én særlig grund.

»Det hele var blevet en stor offentlig katastrofe for dem. Det er endnu et eksempel på, at ministre sætter deres egne interesser foran interesserne for både samfundet, og de mennesker, de sætter på prammen,« lød det.

I alt 39 asylansøgere er af sikkerhedsmæssige årsager nu blevet flyttet til landjorden, indtil det igen er sikkert.