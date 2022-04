Et hold astronomer har gjort sig noget af en opdagelse.

De har nemlig spottet en rekordstor 'rumlaser' (også kendt som 'megamaser') i rummet.

Og med en distance på 5 milliarder lysår fra jorden, er det den fjerneste 'rumlaser', der nogensinde er registreret.

Sådan skriver CNN, der bragte historien først.

Det er et hold af internationale astronomer med forsker Marcin Glowacki i spidsen, der ved at bruge et særligt MeerKAT-teleskop, kunne observere lyset fra 'rumlaseren'.

Men hvad er en 'rumlaser' – eller en 'megamaser' – tænker du måske?

Det er et fænomen, der skabes, når to galakser styrter ind i hinanden. Og den nyopdagede af slagsen er altså både den største og fjernest registrerede nogensinde.

»Når galakser kolliderer, bliver den gas, de indeholder, ekstremt tæt og kan udløse koncentrerede stråler af lys,« fortæller Marcin Glowacki i en pressemeddelelse.

Ikke bare fundet skaber stor begejstring hos astronomerne. Også den tid det tog at finde rumlaseren, er bemærkelsesværdigt.

For selvom der var afsat 3000 timer til observation, blev den spottet allerede første nat. Noget der ifølge Marcin Glowacki viser, hvor godt MeerKat-teleskopet, der står i Karoo-regionen i Sydafrika, er.

Derfor har forskerholdet planlagt mange opfølgende observationer, der forhåbentligt fører nye opdagelser med sig.