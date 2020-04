Christopher Cassidy, Anatolij Ivanishin og Ivan Vagner skal ud på en seks måneder lang rummission.

Mens coronavirusset hærger på Jorden, er tre astronauter på vej ud i rummet.

Torsdag skal trioen, der består af amerikanske Christopher Cassidy og russiske Anatolij Ivanishin og Ivan Vagner, om bord på et russisk Soyuz-rumfartøj og afsted mod Den Internationale Rumstation (ISS).

Astronauterne tager ifølge nyhedsbureauet AFP afsted fra den russiske rumbase Baikonur i Kasakhstan klokken 10.05 dansk tid og rammer ISS omkring seks timer senere.

De tre mænd har tilbragt den seneste måned i karantæne for at være sikre på ikke at tage coronavirusset med ud til rumstationen.

- Vi har det fantastisk, sagde Christopher Cassidy onsdag på et pressemøde forud for affyringen ifølge nyhedsbureauet dpa.

Journalister havde ikke adgang til pressemødet grundet frygt for virussmitte.

Christopher Cassidy medgav, at det var hårdt, og at han var "påvirket af" ikke at have sin familie tæt på.

- I stedet for at tale til nogle kameraer, ville vi hellere have talt til nogle mennesker.

- Men vi forstår, at hele verden er ramt af samme krise, siger han ifølge AFP.

Astronauterne skal efter planen tilbringe 196 dage ude i rummet om bord på ISS.

Som led i sikkerhedsforanstaltninger måtte de tre mænd end ikke sige farvel til deres familie.

ISS er i kredsløb om jorden i 400 kilometers højde og er primært bemandet af amerikanske og russiske astronauter.

Det er første gang, at en bemandet mission bruger en raket af typen Soyuz-2,1a for at komme i kredsløb.

De nye raketter er blevet brugt i ubemandede missioner siden 2004.

Raketterne bliver styret af et digitalt kontrolsystem modsat de tidligere Soyuz-raketter, der brugte et analogt system.

Anatolij Ivanishin siger, at det nye system er mere uafhængigt og kræver mindre manuel styring fra besætningens side ved ulykker.

