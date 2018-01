Han var astronaut i alle USA's store rumprogrammer, han vandrede på Månen og var kaptajn på første rumfærge.

Den legendariske astronaut John Young, der engang vandrede på Månen og var kaptajn på den første flyvning med den amerikanske rumfærge, er død, 87 år.

Det oplyser den amerikanske rumadministration (Nasa).

Her ses et billede fra 11. april 1981 af Robert Crippen (t.v.) og John Young (t.h.) i Columbia-rumskibet Foto: - Her ses et billede fra 11. april 1981 af Robert Crippen (t.v.) og John Young (t.h.) i Columbia-rumskibet Foto: -

Young døde fredag aften af komplikationerne efter en lungebetændelse.

Nasa oplyser, at Young er den eneste astronaut, der har deltaget i alle de tre store rumprogrammer - Gemini, Apollo og rumfærgen.

Han var den første til at nå seks flyvninger i Rummet, og han blev i 1972 den niende astronaut, der deltog i en månevandring.

/ritzau/AP