En i forvejen spektakulær sag udvikler sig nu i en endnu mere opsigtsvækkende retning.

Det viser sig nemlig, at der også er en astrolog blandt de anholdte, der er mistænkt for at ville udføre et statskup mod den tyske regering.

Ifølge det tyske medie Bild er der tale om den 68-årige astrolog Hildegard Leiding.

Hun beskrives af sine naboer som en uhyre dejlig, ældre dame, men hun var altså angiveligt også en del af en højreradikal gruppe, der havde til hensigt at vælte den tyske regering med magt.

Anholdelsen af Hildegard Leiding skriver sig ind i det, der dag for dag tegner sig til at blive et mere og mere broget persongalleri.

Fredag kom det frem, at en tysk stjernekok er blevet anholdt.

Det samme er en tidligere politibetjent, der engang havde det som opgave at beskytte det jødiske samfund i Tyskland mod terrorangreb.

Også en klassisk tenor er blandt de mistænkte.

Det samme gælder specialtrænede soldater, en dommer, en tidligere toppolitiker, en 71-årig prins med flere.

Der kommer hele tiden nye detaljer frem om det mislykkede kup, der blev stoppet efter den største politioperation mod højreradikale ekstremister på tysk jord nogensinde.

3.000 politibetjente slog til mod mere end 150 adresser i hele Tyskland, i Østrig og Italien og 25 blev anholdt.

Siden er det tal vokset til 54, og der er blevet fundet våben og ammunition på flere adresser.

Gruppen bag statskuppet ønskede at vælte den nuværende regering og indsætte en prins som statsleder i stedet.

Kuppet, der skulle have væltet den tyske republik og sat prins Heinrich i spidsen for en ny monarkistisk styreform, har været planlagt siden november sidste år.