I 2014 dumpede en genstand ned fra himlen og røg i vandet ved Stillehavet.

Objektet blev set ud fra Manus Island i Papua New Guinea, og hvis man spørger astrofysiker Avi Loeb, er han stensikker på, hvad det var. Det skriver The Sun.

»Vores opdagelse af en interstellar meteor bebuder nyt på forskningsfronten.«

»Det fundamentale spørgsmål er, hvorvidt nogen interstellar meteor indikerer en komposition, der utvetydigt er kunstig i dens oprindelse,« siger Avi Loeb ifølge mediet.

Altså mener Avi Loeb, at der er tale om teknologi fra aliens.

Objektet, der fløj hen over himlen, ligger den dag i dag på havets bund.

Derfor kalder astrofysikeren nu på, at skal igangsættes en ekspedition for at finde de resterende dele fra genstanden.

Dette er endnu ikke sket, men det stopper sandsynligvis ikke Avi Loebs iver for at få det til at ske.

For astrofysikeren har længe haft fokus på liv i rummet. I flere årtier faktisk.

I denne tid har Avi Loeb ifølge The Sun også været i gang med at bygge en maskine, som inden 2024 skal fange billeder af en ufo.

Avi Loebs stålfaste tro på, at der er aliens er blevet kritiseret af mange andre forskere.

USAs rumkommando frigav få for uger siden en rapport, der bekræftede, at der var tale om en meteor og dermed ikke alienteknologi.