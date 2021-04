Det er op til hvert enkelt land at træffe beslutning om brug af vaccine, skriver AstraZeneca i udtalelse.

Den svensk-britiske medicinalvirksomhed AstraZeneca respekterer Danmarks beslutning om ikke at bruge selskabets coronavaccine.

Det skriver AstraZeneca onsdag i en udtalelse.

- Vi anerkender og respekterer Sundhedsstyrelsens beslutning i Danmark.

- Vi vil fortsætte med at samarbejde med lokale tilsyn og myndigheder for at kunne bidrage med data, så de har et godt beslutningsgrundlag, lyder det.

Selskabet tilføjer, at det er op til hvert enkelt land at beslutte, om det ønsker at bruge AstraZenecas coronavaccine.

I Danmark har Sundhedsstyrelsen onsdag meddelt, at man fremover ikke vil bruge AstraZeneca-vaccinen som en del af det danske vaccinationsprogram.

Danmark har droppet vaccinen på grund af bekymringer om alvorlige bivirkninger. Det er sjældne tilfælde af blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader, der har forårsaget bekymringerne.

AstraZeneca er dannet ved en fusion af svenske Astra og engelske Zeneca.

/ritzau/Reuters