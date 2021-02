Test på flere vaccinerede personer viser, at coronavaccines effektivitet er mindre mod sydafrikansk variant.

AstraZenecas coronavaccine ser kun ud til at give begrænset beskyttelse mod milde sygdomsforløb forårsaget af den nye sydafrikanske coronavariant.

Det bekræfter det svensk-britiske medicinalselskab lørdag.

Udmeldingen kommer, efter at Financial Times tidligere lørdag omtalte resultaterne fra et indledende teststudie, som avisen har fået adgang til.

Her viser resultaterne af test på flere vaccinerede personer, at vaccinens effektivitet mod den sydafrikanske variant er reduceret markant.

Studiet, der endnu ikke er blevet fagfællebedømt, skal publiceres på mandag. Ved en fagfællebedømmelse gennemgår uvildige forskere resultaterne for at sikre deres pålidelighed.

Det er det Sydafrikanske University of the Witwatersrand og Oxford University, der står bag studiet.

Oxford University har været med til at udvikle AstraZenecas vaccine.

- To vaccinedoser viste ikke beskyttelse mod mild og moderat covid-19, står der i studiet med henvisning til den sydafrikanske variant.

Det er endnu ikke klarlagt, om vaccinen beskytter mod alvorlige sygdomsforløb forårsaget af virusvarianten.

/ritzau/Reuters