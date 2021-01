Der er næppe nogen tvivl om, at vaccineproducenten AstraZeneca lige nu føler sig som kastebold i det stadigt eskalerende skænderi om, hvorvidt vacciner fremstillet til Storbritannien i stedet skal sendes til EU, som har akut vaccinemangel.

EU har bestilt 400 millioner doser af AstraZenecas vaccine, som forventes godkendt til brug i EU fredag. Men de fleste af 80 millioner doser, der skulle leveres til Europa inden marts, udebliver.

AstraZeneca har sagt, at forsinkelsen er EUs egen skyld. EUs kommissionsformand, Ursula von der Leyen, var klar i spyttet fredag, da hun på tysk radio gjorde EUs standpunkt klart:

»AstraZenecas holdning er uacceptabel. Dette var en bindende ordre, og kontrakten er krystalklar. Firmaet har også forsikret os om, at ingen andre forpligtigelser ville kunne komme i vejen for leverancen,« sagde hun på Deuschlandsfunk.

EU valgte fredag at offentliggøre vaccinekontrakten med AstraZeneca. Det springende punkt i kontrakten synes at være begrebet 'best reasonable effort' – bedst mulige indsats.

Von de Leyen og EU insisterer på, at denne paragraf betyder, at AstraZeneca SKAL benytte alle dets fire fabrikker i Europa og Storbritannien til at fremstille vaccine til EU. De to europæiske fabrikker har haft indkøringsvanskeligheder, og derfor leverer de cirka 60 procent færre vacciner til EU end lovet.

Men AstraZeneca har allerede lovet vaccinen fremstillet i Storbritannien til briterne, og hverken de eller Boris Johnson har i sinde at sende den til Europa.

»Det er ærgerligt, men forventeligt, at der er startproblemer på de nye fabrikker i Europa. Problemet er, at EU var langsomme om at indgå aftalen med os. Vi har haft lignende problemer på de britiske fabrikker, men de lavede en aftale med os tre måneder hurtigere end EU, og derfor har de vaccine nok nu,« svarede AstraZenecas direktør, Pascal Soriot.

En uvildig ekspert blev på BBC fredag spurgt, om teksten i kontrakten mellem EU og AstraZeneca var krystalklar? Hans svar var: »Det kan siges med et ord: Nej. Der kan være flere udlægninger af, hvad 'bedst mulig indsats' indebærer.«

EU truer nu Storbritannien til at udlevere vaccine fra de britiske fabrikker. På belgisk radio sagde EUs justitskommissær fredag:

»EU har på vegne af 27 lande forsøgt at koordinere vaccineindsatsen, netop for at undgå en vaccinekrig. Men måske Storbritannien faktisk ønsker sådan en krig,« sagde Didier Reynders.

EU beskylder briterne for at være usolidariske, mens briterne beskylder EU for at søge en prygelknabe for egen ineffektivitet.

Flere britiske aviser forudsagde fredag, at der vil komme et politisk stormløb på EUs top, når medlemslandene bliver klar over, at det havde været muligt at sikre sig vaccineleverancen, hvis bare aftalen var blevet indgået tidligere.