Den øverst ansvarlige for Ukraines væbnede styrker, Valerij Zaluzhnyj, har mandag mistet sin gode ven og assistent, major Hennadij Tjastjakov, i en eksplosion.

Det skriver han på beskedtjenesten Telegram.

Ifølge Valerij Zaluzhnyj skete eksplosionen ved en fødselsdagsfest i Tjastjakovs eget hjem, hvor et ukendt sprængstof detonerede i en fødselsdagsgave.

»I dag, under tragiske omstændigheder, blev min assistent og nære ven, major Hennadij Tjastjakov, dræbt under en familiesammenkomst på sin fødselsdag,« skriver han og fortsætter:

»Det er en ubeskrivelig smerte og et stort tab for Ukraines væbnede styrker og for mig personligt.«

Ifølge nyhedsbureauet Interfax oplyser Ukraines nationale politi på Facebook, at Tjastjakovs 13-årige søn blev alvorligt kvæstet i eksplosionen og er under opsyn af læger.

Mediet skriver videre, at politiet arbejder på stedet.

Valerij Zaluzhnyj vakte for nylig opsigt, da han i et interview med The Economist gik ud med en meget ærlig og sober gennemgang af den nuværende situation i krigen, samt hvad Ukraine står og mangler, hvis de skal kunne vende det, Zaluzhnyj frygter er ved at udvikle sig til en statisk krig, der favoriserer Rusland.

Her kan man læse mere om, hvad Zaluzhnyj skriver, og hvad studielektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen mener om udmeldingen.

Udmeldingen fra den øverstansvarlige for Ukraines væbnedestyrker har den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj siden været ude og afvise, læs mere om det her.