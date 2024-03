Assange forsøger at undgå udlevering til USA i retssag, der tirsdag starter i den britiske hovedstad, London.

WikiLeaks-grundlægger Julian Assange vil dø, hvis han bliver udleveret til USA.

Det har hans hustru Stella Assange udtalt forud for retssag, hvor den britiske højesteret i London over to dage skal tage stilling til Julian Assanges mulige udlevering til USA.

- Hans helbredstilstand er nedadgående, både mentalt og fysisk. Hans liv er i risiko hver eneste dag, han forbliver i fængsel, og hvis han bliver udleveret, vil han dø.

- Men det handler ikke kun om at blive udleveret. Julian skulle aldrig have siddet i fængsel i første omgang, siger Stella Assange ifølge nyhedsbureauet dpa om sagen mod sin australsk fødte ægtemand.

52-årige Julian Assange forsøger med retssag at undgå udlevering til USA, hvor han er tiltalt under 18 anklagepunkter for WikiLeaks' offentliggørelse af hundredtusindvis af klassificerede dokumenter i 2010.

Anklagere mener, at Julian Assange samarbejdede med den amerikanske whistleblower Chelsea Manning om at hacke sig vej ind i en computer i det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, for derefter at offentliggøre adskillelige hemmelige dokumenter.

Den daværende britiske indenrigsminister, Priti Patel, gav i 2022 grønt lys til at udlevere grundlæggeren af WikiLeaks, Julian Assange, til USA.

Assanges forsvarere meddelte øjeblikkeligt, at afgørelsen ville blive anket. Det forsøg blev efterfølgende afvist af en dommer.

Retssagen tirsdag er Assanges juridiske holds sidste chance for at få udleveringsafgørelsen omstødt ved en britisk domstol. Hvis det lykkes, vil en ankesag begynde. Taber Assange denne, skal sagen behandles ved Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (ECHR).

Hvis Assange bliver udleveret til USA, venter en omfattende tiltale om spionage, som har straframme på op til 175 års fængsel.

De senere år har Julian Assange forsøgt at undgå retsforfølgelse for en anklage om voldtægt i Sverige - blandt andet af frygt for at blive sendt videre til USA.

Han søgte tilflugt på Ecuadors ambassade i London i syv år, før han blev pågrebet af britisk politi.

/ritzau/