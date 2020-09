USA og Storbritannien må opgive denne politisk motiverede retssag, siger Assanges sagfører og partner.

WikiLeaks-stifteren Julian Assange afviste ved et længe udsat retsmøde i London mandag at blive udleveret til USA, hvor han er anklaget for en række ulovlige aktiviteter.

Genoptagelsen af sagen sker efter flere måneders udsættelse som følge af coronakrisen.

Den 49-årige australier gentog i London-domstolen Old Bailey sin modstand mod en udlevering til USA, hvor det amerikanske justitsministerium i juni offentliggjorde nye tiltalepunkter.

Advokaten Stella Moris, som er Assanges partner og mor til hans to sønner, fremlagde en opfordring til en løsladelse af Assange fra gruppen Journalister Uden Grænser. Opfordringen var rettet mod premierminister Boris Johnson.

Opfordringen, som på internettet er støttet af næsten 80.000 personer, siger, at en amerikansk domstol kan idømme Assange en straf "på op til 175 års fængsel for anklager, som blandt andet er gået ud på at give oplysninger til pressen til gavn for offentligheden".

- Den amerikanske og den britiske regering må opgive denne politisk motiverede retssag, inden deres omdømme som krænkere af pressefriheden bliver endnu værre, sagde Rebecca Vincent, som er direktør for Journalister Uden Grænsers internationale kampagner.

Assange er i USA anklaget af USA for at have samarbejdet med den tidligere efterretningsanalytiker i det amerikanske militær Chelsea Manning om at lække en stor mængde klassificeret materiale i 2010.

I en ny tiltale lægges der ikke flere anklagepunkter til de eksisterende 18. Punkterne udvides dog ifølge justitsministeriet i omfang. Den nye tiltale går på, at Assange og hans kolleger i WikiLeaks rekrutterede hackere, og at Assange talte på hackerkonferencer i et forsøg på at tilskynde andre til at indhente information til WikiLeaks.

Justitsministeriet anklager også Assange for at have samarbejdet med Chelsea Manning om at knække en adgangskode til en af forsvarsministeriet Pentagons computere.

Assange sidder varetægtsfængslet i et fængsel i London. En britisk domstol har besluttet, at han ikke kan løslades, da der er risiko for, at han vil flygte.

Britisk politi anholdt Julian Assange på Ecuadors ambassade i London i april 2019, hvor han havde søgt tilflugt i syv år.

Assange søgte tilflugt på ambassaden i 2012 oprindeligt for at slippe for at blive udleveret til Sverige, hvor han var beskyldt for at stå bag voldtægt og seksuelle overgreb mod to svenske kvinder.

De svenske anklager blev droppet i november 2019.

