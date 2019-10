Syrien vil tage "alle legitime midler" i brug mod den tyrkiske offensiv, siger præsident Assad.

Syrien vil besvare den tyrkiske offensiv i det nordøstlige Syrien med "alle legitime midler". Det siger den syriske præsident, Bashar al-Assad, torsdag.

- Vi vil besvare og konfrontere den i alle dens former hvor som helst i Syrien med brug af alle legitime midler, vi har til vores rådighed, siger præsidenten.

Det er Assads første offentlige udtalelse, siden hans styre i weekenden indgik en aftale med kurdiske styrker i det nordøstlige Syrien om at sende regeringssoldater til regionen.

Tyrkiske soldater og allierede syriske oprørere rykkede i sidste uge ind i det nordøstlige Syrien i en offensiv mod kurdiske styrker i regionen.

Siden da er snesevis af både militante og civile blevet dræbt. Omkring 300.000 mennesker er flygtet fra deres hjem, oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR).

SOHR følger gennem et netværk af kilder og aktivister situationen i Syrien fra et kontor i Storbritannien.

Kurderne har i de seneste år kontrolleret grænseområderne, der støder op til Tyrkiet.

Tyrkiet betragter den kurdiske YPG-milits og andre kurdiske styrker som terrorister med forbindelse til det forbudte kurdiske arbejderparti PKK.

USA's præsident, Donald Trump, har trukket de amerikanske soldater ud af det nordøstlige Syrien, hvor de i flere år har støttet kurdiske styrker i kampen mod Islamisk Stat.

Det fik de syriske kurdere til at indgå en aftale med Assads regering, som har sendt soldater nordpå for at stoppe den tyrkiske fremmarch.

Den syriske regeringshær indsættes blandt andet i de vigtige grænsebyer Manbij og Kobani.

Også Rusland, der er på præsident Assads side i krigen, har sendt forstærkninger til området.

/ritzau/AFP