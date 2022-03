Det blev et alvorligt møde. Langt mere alvorligt end først antaget. Nu er den asiatiske kvinde nemlig død af de kvæstelser, hun pådrog sig ved et særdeles groft overfaldt for tre måneder siden.

Den 61-årige GuiYing Ma blev overfaldet 26. november 2021 og har ligget på hospitalet lige siden. Før hendes død havde hun gjort fremskridt, fortæller hendes vicevært.

»Vi fortalte hende, at hun skulle vinke med hånden, og det gjorde hun,« fortalte den 46-årige Yihung Hsieh til avisen New York Post.

»Vi fortalte hende, at hun skulle bruge sin højre tommeltot for at sige 'okay, det forstår jeg'. Og det gjorde hun også. Indtil tirsdag var alting godt.«

GuiYing Ma var ved at feje fortovet, da den 33-årige Elisual Perez nærmede sig. De to mennesker kom op at skændes, viser optegnelser fra retten.

Pludselig slog han hende i baghovedet med en stor sten, som han samlede op fra jorden, hvorved hun mistede bevidstheden.

Videooptagelser, der er sikret af politiet, viser Perez slå Ma med stenen, så hun falder om. Den viser også, at han kaster stenen mod hende, mens hun ligger på jorden.

Politiet fandt efterfølgende stenen med blod på. Perez erkendte hele forløbet.

GuiYing Ma blev kørt på hospitalet og behandlet for en fraktur på højre hjerneskal og for blødninger i hjernen.

Perez blev anholdt på stedet og sigtet for overfaldet. Den sigtelse vil nu blive udvidet til at omfatte drab.

En GoFundMe-konto er blevet startet for Ma, og der er foreløbig indsamlet næsten 200.000 amerikanske dollar (1,33 millioner danske kroner).