'Med den ulækre og barbariske dyremishandling, jeres folk udøver, fortjener I alle at få virussen.'

Mens lande, fabrikker og flyruter lukker ned på grund af coronavirussens hastige spredning, rammes borgere med asiatisk baggrund i Europa af racisme.

Adskillige eksempler viser, at folk projicerer skylden for den dødelige virus over på almindelige raske og uskyldige folk med kinesisk eller anden asiatisk baggrund.

Et eksempel er det ovenstående citat, der er én af mange hadbeskeder sendt på Facebook til et kinesisk kulturcenter i den engelske by Birmingham.

Det fortæller det engelske medie Sky News.

Coronavirussen, der nu er blevet døbt Cocid-19, har i skrivende stund kostet over 1300 mennesker livet, mens over 45.000 mennesker er blevet smittet.

Selvom medier verden over rapporterer om virussens spredning, er der kun tale om enkelte dødsfald uden for Kina.

Alligevel er sundhedsmyndigheder verden over i alarmberedskab, og frygten har forplantet sig til borgere, der antaster folk med asiatisk udseende.

I den engelske by Leicestershire blev to studerende overdynget med æg midt på gaden ved et madmarked, fordi gerningsmændene troede, de var kinesere. Det beretter The Guardian.

Kinesiske studerende i den walisiske by Cardiff fortæller, hvordan de er blevet anråbt på vej til og fra undervisning.

»Der stod fire mænd ved siden af døren og råbte ad mig og min ven, der gik sammen: 'Hey! Coronavirus!'« fortæller den studerende Robin Zhang til Sky News og fortsætter:

»De lavede en mimik, hvor de dækkede deres næse og mund med deres trøje, mens de grinte højt.«

Robin Zhangs ven Lucy Jhu, der også blev anråbt, tilføjer:

»Det gør mig meget ked af det. Jeg vidste slet ikke, hvordan jeg skulle reagere.«

Cardiff University har i en udtalelse udtalt, at de er opmærksomme på de diskriminerende tendenser på campus, og at de tager det meget alvorligt.

Louise Hsin-Yuan Peng, der oprindeligt er fra Taiwan men studerer på Yale University, fik med henvisning til virusudbruddet aflyst sin airbnb-booking i London, så hun pludselig ikke havde noget sted at bo.

»Jeg forstår godt, at folk måske freaker ud på grund af udbruddet. Men jeg tænker, de godt kunne have spurgt til min rejsehistorik, hvad jeg laver, eller om jeg har været sammen med nogen fra de inficerede områder,« siger den 31-årige studerende, der ikke har været i Kina i flere år til CNN.

Airbnb har en ret streng diskriminationspolitik.

Derfor har udlejningsplatformen også siden tilbudt hende overnatning på hotel, transport og en økonomisk kompensation.

Også i Manchester oplever englændere med asiatisk baggrund at blive dømt på baggrund af deres udseende og etnicitet.

Da Jason Ngan og hans bror gik ind i en elevator på metrostationen Piccadilly Station, sagde en af de andre i elevatoren:

»Vi er i problemer, hvis de der nyser på os,« siger han til The Guardian.

Jason Ngan sætter ord på, hvorfor kommentarerne er racistiske og sårende.

»Folk virker til at give en hel race ansvaret for virussen, og det viser alle de underlæggende fordomme om kinesere – eller i hvert fald alle, der ser kinesiske ud.«

Også i Frankrig bliver der meldt om racistiske anråb mod borgere med asiatisk baggrund.

F.eks. fortæller mediet Forbes på baggrund af den franske presse, hvordan franske statsborgere med asiatisk baggrund uopfordret er blevet bedt om at tage maske på af fremmede personer på gaden.

Et andet eksempel fra Paris er en ung mand med asiatisk baggrund, der blev gruppemobbet på vej ud af et fitnesscenter i Frankrigs hovedstad.

»En mand begyndte at pege på mig og råbte højt: 'Der kommer coronavirussen!' Syv eller otte andre fra gruppen begyndte at grine så voldsomt, at man ikke kunne tro på det. Men det er slet ikke sjovt,« har den unge fyr fortalt til det franske medie BFM.