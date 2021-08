Ashraf Ghani vil ikke høre tale om de beskyldninger, der har fulgt ham i de seneste dage.

»Anklagerne er alle ubegrundede og usande, og jeg fornægter dem. Jeg afviser dem med stærke ord,« siger han.

Den tidligere afghanske leder er for første gang kommet med livstegn, efter at han søndag flygtede fra landet, da Taliban-styrker trillede ind i hovedstaden Kabul.

Det sker i en Facebook-video, hvor han altså afviser at have taget store pengesummer med sig ud af Afghanistan. Beskyldningerne har ellers været bemærkelsesværdige:

Den afghanske ambassadør i Tadsjikistan, Mohammad Zahir Aghbar, har i denne uge påstået, at Ashraf Ghani forlod landet med et beløb svarende til over en milliard kroner i offentlige midler.

Fra den russiske ambassade i Afghanistan har det lydt, at Ashraf Ghani forlod landet med fire biler og en helikopter, der alle blev proppet med penge. Et større beløb skulle endda være blevet efterladt på startbanen på grund af pladsmangel.

Sådan så det ud, da Ashraf Ghani tonede frem i en Facebook-video. Foto: FACEBOOK / ASHRAF GHANI

Det var i første omgang uklart, hvor Ashraf Ghani var rejst hen, men det er nu blevet bekræftet. at han opholder sig i De forenede arabiske emirater med sin familie.

Og han siger i Facebook-videoen, at han skulle gennem sikkerhedskontrollen i lufthavnen som alle andre:

»Og jeg ankom med kun det tøj, jeg havde på, en vest og et par sandaler. Jeg fik ikke engang mit bibliotek med mig,« siger han ifølge flere medier.

Den tidligere leder har også fået stor kritik for at have forladt landet midt i kaosset i ikke mindst Kabuls lufthavn, hvor tusindvis af andre afghanere forgæves forsøgte at flygte.

Jeg ville være blevet hængt foran øjnene på den afghanske befolkning Ashraf Ghani

Til det siger han:

»Hvis jeg var blevet, ville der have været et blodbad i Kabul,« siger 72-årige Ashraf Ghani og minder om mordet på den tidligere afghanske præsident Mohammad Najibullah, der i 1996 blev offentligt henrettet af Taliban:

»Så ville historien fra for 25 år siden have gentaget sig. Jeg ville være blevet hængt foran øjnene på den afghanske befolkning.«

Der har i de seneste dage været hård kritik af ikke mindst det afghanske militær – også fra USAs præsident Joe Biden – for ikke at tage kampen op mod Taliban-styrkerne, der overraskende nemt og hurtigt har kunnet overtage kontrollen med landet.

Det skete i takt med, at USA og de andre internationale styrker var i færd med at trække sig tilbage.

Til det siger Ashraf Ghani: »Sikkerhedsstyrkerne svigtede os ikke. Det var den politiske elite og det internationale samfund, der svigtede.«