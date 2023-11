James Witham, Joseph Peers, Niall Barry og Sean Zeisz.

De fire mænd, som stod bag drabet på rådhusmedarbejder Ashley Dale, får alle livstidsdomme.

James Witham og Joseph Peers får henholdsvis 43 års fængsel og 41 års fængsel, mens Niall Barry og Sean Zeisz får 47 år og 42 år i brummen, skriver Sky News.

Det var slet ikke meningen, at Ashley Dale skulle dø tilbage i august sidste år.

Hendes 28-åriges kæreste Lee Harrison, en narkohandler, der var i en fejde med en rivaliserende bande, var det påtænkte mål.

Han var ikke en gang i hendes hjem i Old Swan, da den bevæbnede James Witham tvang døren op i de tidlige morgentimer.

James Witham affyrede 10 skud ind i Ashley Dales hjem Foto: Britisk Politi

James Witham affyrede 10 kugler fra en maskinpistol ind i hendes spisestue.

En ramte hende i maven, da hun stod ved bagdøren til haven, før han skød yderligere fem ind i et soveværelse ovenpå for at ramme Lee Harrison, som ikke var på matriklen.

Witham, Joseph Peers, Niall Barry, og Sean Zeisz blev mandag fundet skyldige i drabet på Ashley Dale, planlægge mord på Lee Harrison og besiddelse af et forbudt våben og ammunition.

Dommeren lagde vægt på, at mordet havde »chokeret både lokalsamfundet og mange i dette land«, og tilføjede, at brugen af ​​en militær maskinpistol til at dræbe en ung kvinde i hendes eget hjem var »ud over enhver forståelse.«

Ashley Dales telefon blev fundet en armslængde, fra hvor hun blev fundet i sin baghave.

Det viste sig, at den var blevet brugt i hendes sidste øjeblikke til at forsøge at ringe til Lee Harrison, som var ude med venner, mens hun tilbragte natten derhjemme og så fjernsyn.

Dale blev myrdet syv år efter, at hendes halvbror Lewis Dunne blev skudt og dræbt i en alder af 16 i en sag om forkert identitet, da han blev fanget midt i en bandefejde.