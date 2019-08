Det kunne være endt med et fængselsophold for den amerikanske stjernerapper ASAP Rocky, der i dag blev kendt skyldig i et overfald i Stockholm.

Han slap dog med en betinget fængselsstraf, men er alligevel ærgerlig, skriver han på Instagram.

'Jeg er selvfølgelig skuffet over dagens dom. Jeg vil igen sige tak til alle mine fans, venner og alle dem, som sendte mig kærlighed, i den sværre periode.'

'Jeg vil fortsætte med at se fremad,' skriver han.

Den 30-årige amerikaner med det borgerlige navn Rakim Mayers blev i byretten onsdag kendt skyldig i overfaldet sammen med to af sine venner.

'Generelt er det rettens vurdering, at overfaldet ikke var så seriøst, at en fængselsstraf er nødvendig,' meddeler byretten i Stockholm i en udtalelse.

'De anklagede får derfor betingede straffe,' lyder det.

ASAP Rocky blev desuden dømt til at betale en erstatning på omkring 8700 kroner til offeret - den 19-årige afghanske flygtning, Mustafa Jafari.

Manden blev også selv anmeldt for vold. Men sagen mod ham blev henlagt, fordi anklagemyndigheden mener, at han handlede i selvforsvar.

Hele miseren opstod natten mellem den 2. og 3. juli, hvor ASAP Rocky sammen med sit entourage var i Sverige i forbindelse med en koncert.

Forinden havde han spillet en succesfuld koncert på Tinderbox Festival i Odense.

På åben gade i Stockholm blev ASAP Rocky involveret i en slåskamp, som resulterede i, at han kort efter blev anholdt og fængslet.

Hele optrinnet blev filmet af vidner og florerede senere vidt og bredt på de sociale medier.

Ifølge nyhedsbureauet har ASAP Rockys advokat i retten forklaret, at overfaldet skete i selvforsvar, da den 19-årige mand havde forfulgt og provokeret ham og hans følge.

Reaktionerne på fængslingen af rapperen og efterfølgende også retssagen mod ham har været mange.

Alt fra USA's præsident, Donald Trump, til store stjerner som Kanye West og Justin Bieber har ytret deres støtte.