Medier verden over har beskrevet sagen med rapperen A$AP Rocky, som også flere af USA's største kendisser og sågar landets præsident, Donald Trump, har råbt højt over.

Men hvem er offeret i sagen?

Er det den 19-årige mand, som den 30. juni blev slået og sparket, mens han lå på jorden i Stockholm, eller er det rent faktisk den anholdte verdenskendte rapper, som påstår, at hændelsen skete i selvforsvar?

Det spørgsmål bliver i disse dage hidsigt debatteret i Sverige, hvor sagen i den grad har givet ny næring til den følsomme flygtningedebat, der har raset i vores naboland de seneste år.

Det skyldes, at den 19-årige mand er et såkaldt uledsaget flygtningebarn fra Afghanistan.

Ifølge Berlingske har debatten især taget fart, efter at 74-årige Leif G.W. Persson har skrevet en opsigtsvækkende kronik i den svenske avis Expressen.

Leif G.W. Persson er nemlig ikke kun forfatter til adskillige krimier samt professor i kriminologi, men også tidligere ansat ved det svenske rigspoliti og en af de hyppigste brugte eksperter i svenske medier.

I kronikken, som hedder: 'Lad mig beskrive A$AP Rockys offer', skriver han blandt andet følgende:

'To uledsagede flygtningedrenge fra Afghanistan, som efter deres korte ophold i deres nye hjemland tydeligt forsøger at fjerne deres ensomhed ved at drive rundt i Stockholm og stjæle, bruge stoffer, genere, true og om nødvendigt slå folk i hovedet,' skriver han.

Herefter konstaterer han, at de høretelefoner, som angiveligt var hovedårsagen til kontroversen, højst sandsynligt ikke er blevet betalt med den afghanske mands egne penge, og at det bare er et spørgsmål om tid, før han vil 'begå noget djævelsk' og ende i fængsel.

Kronikken er indlysende nok ikke blevet taget synderligt godt imod af den 19-årige mands advokat, Magnus Strömberg, som siger følgende til Aftonbladet:

»Det er helt åbenlyst, at han fremstiller min klient som strafbar i sin livsstil – at han begår forbrydelser, og at vi kan forvente, at han ender i fængsel. Det er dybt foruroligende.«

Kritikken har dog bestemt ikke fået Leif G.W. Persson til at trække sine hårde ord tilbage.

»Han er kritisabel. Det er en person, som, siden han kom for fire år siden, har engageret sig i kriminel virksomhed og narkotikamisbrug, så jeg betragter ham som højst kritisabel, og dermed er min beskrivelse af ham korrekt,« siger han til den svenske avis, da de konfronterer ham med advokatens citat.



Leif G.W. Persson har også tidligere udtalt, at han ud fra de offentliggjorte videoer af hændelsen mener, at den afghanske teenager vil kunne straffes for overfald, da man kan se ham slå ud efter rapperen.

Den voldsomme debat raser også på sociale medier. Især i den indvandrerkritiske Facebook-gruppe 'Stå Upp För Sverige' med 160.000 medlemmer, hvor den 19-årige afghanske mand bliver svinet til, mens den amerikanske rapper bliver forsvaret.

'A$AP Rocky retsforfølges for overfald. I Sverige må man åbenbart ikke forsvare sig mod nyadelen,' skriver en bruger og benytter sig hermed af en hånlig og sarkastisk beskrivelse af landets muslimske befolkning - nemlig at de er den nye adel, som skal forsørges af den svenske befolkning.