Clare Bronfman, arving til det canadiske alkoholimperium Seagram, er dømt skyldig i en opsigtsvækkende sexkult-sag, hvor kvinder angiveligt er blevet holdt som sexslaver og brændemærket.

Og straffen er hård.

41-årige Clare Bronfman blev onsdag idømt en fængselsstraf på næsten syv år ved retten i Brooklyn, New York.

Det er to år mere, end sagens anklagere havde anbefalet, skriver CNN.

Hun blev overdraget til afsoning umiddelbart efter domsafsigelsen, der var den første i de i alt fem sager mod sexkult-lederen Keith Ranieres medskyldige.

De medskyldige var højtstående medlemmer af Nxivm-netværket, som slog sig op på at sælge selvhjælpskurser – men det viste sig, at netværket havde en hemmelig undergruppe med en helt anden dagsorden.

Undergruppen hed Dominus Obsequious Sororium – eller DOS – og blev afsløret, da flere kvinder for to år siden begyndte at stå frem med deres oplevelser med Nxivm-netværket.

Kvinderne forklarede, at de blev lokket ind i den hemmelige undergruppe via selvhjælpskurserne. Nogle af dem endte som sexslaver og blev underlagt Keith Ranieres fantasier og vilje.

Clare Bronfman ankommer til retten i Brooklyn, New York. Foto: Timothy A. Clary/AFP Vis mere Clare Bronfman ankommer til retten i Brooklyn, New York. Foto: Timothy A. Clary/AFP

Kulten har ifølge anklagerne tvunget kvinderne til at brændemærke sig med kultleder Keith Ranieres initialer – endda ved deciderede 'brændemærkningsceremonier', som blev filmet.

Keith Raniere skulle også have haft helt særlige præferencer for sine 'sexslaver'. De skulle nemlig være tynde, lide af søvnmangel og være underdanige.

Det er her, Clare Bronfman kommer ind i billedet.

Den 41-årig Seagram-arving her erkendt sig skyldig i at have medvirket til at skjule mennesker, der opholdt sig i USA ulovligt, for økonomisk vindings skyld.

Hun skulle også have finansieret Nxivm med mere end 100 millioner dollar, svarende til mere end 630 millioner danske kroner, men retten fandt ikke beviser for, at Bronfman kendte til eksistensen af den hemmelige undergruppe og Keith Ranieres uhyggelige sexkult, før kvinderne stod frem og fortalte, at de var blevet holdt som sexslaver.

»Clare forventede at blive straffet for de forhold, hun har erkendt sig skyldig i, men hendes gerninger retfærdiggør kun en langt lavere straf,« siger Clare Bronfmans forsvarer, Duncan Levin, i en officiel udtalelse, hvor han også oplyser, at hun anker dommen.

Sagen om netværket Nxivm har også trukket spor ind i Hollywood, og i starten af april sidste år erkendte skuespiller Allison Mack, der er kendt fra serien 'Smallville', sig skyldig i at have rekrutteret kvinder som sexslaver til kulten.

Også Clare Bronfmans søster Kathy Russel er involveret i sagen og har erkendt sig skyldig i at have leveret falske visadokumenter, der kunne få kvinder ind i USA.

Det er også kommet frem, hvordan Nxivm-netværket angiveligt har gjort brug af et såkaldt pyramide-system, hvor man skulle betale for at komme højere op i hierarkiet.

Smallville-stjernen Allison Mack ved retten i New York i april sidste år. Foto: PETER FOLEY Vis mere Smallville-stjernen Allison Mack ved retten i New York i april sidste år. Foto: PETER FOLEY

Sexkult-lederen Keith Raniere får sin dom i slutningen af oktober. Han risikerer fængsel på livstid.