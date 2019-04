Arvingen til det canadiske alkoholimperium Seagram, Clare Bronfman, har erkendt sig skyldig i en opsigtsvækkende sexkult-sag, hvor kvinder angiveligt er blevet holdt som sexslaver og brændemærket.

Nu risikerer hun flere års fængsel, skriver flere internationale medier, herunder BBC og CNN.

Clare Bronfman har været anklaget for at bruge mere end 100 millioner dollars, svarende til godt 800 millioner danske kroner, på at finansere netværket Nxivm, der ifølge anklagerne i sagen har rekrutteret kvinder til en form for sexkult ledet af Keith Raniere.

Kulten har ifølge anklagerne holdt kvinder som sexslaver og tvunget dem til at brændemærke sig med kultleder Keith Ranieres initialer. Derudover har man angiveligt fået kvinderne, der blev rekrutteret til sexkulten, til at tage kompromitterende billeder af sig selv, som kunne bruges mod kvinderne, hvis de ønskede at forlade netværket.

Ifølge CNN er det i flere dokumenter beskrevet, hvordan deciderede 'brændemærkningsceremonier' fandt sted, hvor kvinder blev holdt nede, mens de lå nøgne og blev brændemærket. Samtidig blev kvinderne filmet.

Den 40-årig Seagram-arving her erkendt sig skyldig i at have medvirket til at skjule mennesker, der opholdt sig i USA ulovligt, for økonomisk vindings skyld. Hun har ifølge en pressemeddelelse fra det amerikanske justitsministerium også siddet i bestyrelsen i Nxivm-netværket.

I retten i Brooklyn har Clare Bronfman fortalt, at hun fortryder sine handlinger.

»Jeg har fejlet ved ikke at følge de love, der er i dette land, og det angrer jeg virkelig,« lød det ifølge CNN fra Seagram-arvingen i retten fredag.

Smallville-stjernen Allison Mack ved retten i New York i april sidste år. Foto: PETER FOLEY

Sagen om netværket Nxivm har også trukket spor ind i Hollywood, og i starten af april erkendte skuespiller Allison Mack, der er kendt fra serien 'Smallville', sig skyldig i at have rekrutteret kvinder som sexslaver til kulten.

Også Clare Bronfmans søster Kathy Russel er involveret i sagen og har erkendt sig skyldig i at have leveret falske visa-dokumenter, der kunne få kvinder ind i USA.

Det er også kommet frem, hvordan Nxivm-netværket angiveligt har gjort brug af et såkaldt pyramide-system, hvor man skulle betale for at komme højere op i hierakiet.

Selvom Clare Bronfman teknisk set kan få 25 års fængsel for sin medvirken i Nxivm, så antyder tidligere domme, at straffen nok rettere bliver i omegnen af 27 måneders fængsel.