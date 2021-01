531.000 dollar eller 3,2 millioner danske kroner.

Det er det beløb, som 40-årige Terri Tibbles arver fra sin far, som mistede livet tilbage i 2018. Han blev 75 år gammel. Det skriver The Sun.

Men hun var meget tæt på ikke at få én krone, mens hendes søskende tog hver deres del af kagen.

Tre dage efter farens død dukkede der nemlig en side op fra en notesbog. På siden stod der, at pengene skulle deles mellem hendes identiske tvillingesøster Kelly, søstrene Susan og Cindy samt hendes bror Paul.

Det fik Terri Tibbles til at tage sagen i retten. Hendes argument var, at siden kunne have været underskrevet af hvem som helst.

»Jeg accepterer ikke, at dokumentet skulle være underskrevet af min far. Det er meget ukarakteristisk for ham,« lød det blandt andet fra kosmetologen i retten.

Paul sagde, at han havde set efter sin far sammen med Kelly, Susan og Cindy i de sidste måneder inden hans død. Og det var derfor, han ændrede sit testamente.

Det virker dog en smule underligt, at faren skulle have ændret sit testamente. Ifølge medie har han nemlig tidligere udtalt, at Terri Tibbles havde mere brug for pengene end Paul.

En ekspert i håndskrift fortalte dog i retten, at der var mange beviser, der pegede på, at det ikke var den afdøde mand, som havde underskrevet siden fra notesbogen.

Dommeren Matthew Marsh valgte derfor at ugyldiggøre siden og lade Terri Tibbles arve de 3,2 millioner kroner.

Sagen kørte oprindeligt sidste år, men det er først nu, at pengefordelingen er blevet officielt godkendt, skriver The Sun afsluttende.