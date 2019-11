En pilot fra det amerikanske selskab United Airlines blev arresteret for at være nøgen i et hotelværelse - men han har netop sikret sig over to millioner kroner i erstatning fra byen Denver i den amerikanske delstat Colorado.

Hotelværelset lå ud til den internationale lufthavn i Denver, og piloten var tilsyneladende til at få øje på udefra.

Andrew Collins blev arresteret i september 2018 inde på hotellet, efter at ansatte i lufthavnen havde set ham røre ved sig selv gennem hotelvinduet på 10 sal.

Men det er der sådan set intet i vejen for, mener Collins advokat, Crain Silverman. Det skriver New York Post.

Der står intet i loven om, at det er forbudt at være nøgen inde på et hotelværelse. Heller ikke i Denver.

Advokaten hævdede for øvrigt, at Collins ikke havde nogen ide om, at han kunne ses udefra, hedder det i retsreporten.

Dommeren lod anklagen falde i marts måned, og det har nu udløst erstatningen fra bystyret.

Det var ellers ikke specielt nemt for Collins at leve med beskyldningerne.

Han var suspenderet fra sit pilotjob i seks måneder, men er nu tilbage i cockpittet og forklarer, hvordan arrestationen har gjort dagligdagen svær at komme igennem.

»Jeg var nødt til at forklare den situation hver eneste dag,« fortæller han.

På trods af besværlighederne, så fejrer han alligevel sejren:

»Det er sådan vi beskytter vores rettigheder - ved at holde folk ansvarlige,« siger han.