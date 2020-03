Holland skulle have været vært for Eurovision 2020. Arrangør overvejer erstatning, som ikke er konkurrence.

Det er ikke mere end få dage siden, at det europæiske melodigrandprix, Eurovision Song Contest, blev aflyst på grund af udviklingen med coronavirus i Europa.

Nu er arrangøren gået i gang med at finde et programformat, der kan fungere som en erstatning for årets konkurrence.

Det oplyser European Broadcasting Union (EBU), der er arrangøren bag, på det sociale medie Twitter.

- EBU er meget bevidste omkring, hvor meget Eurovision Song Contest vil blive savnet i år.

- EBU og dets medlemmer er derfor i øjeblikket i gang med at undersøge muligheden for et alternativ - men ikke en konkurrence - der skal bidrage til at samle og underholde publikum rundt omkring i Europa i disse vanskelige tider, skriver arrangøren.

Sangkonkurrencen skulle være afholdt i Rotterdam i Holland 16. maj med to forudgående semifinaler 12. og 14. maj.

/ritzau/