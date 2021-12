I juletiden er det for mange mennesker verden over blevet en tradition at hjælpe andre eller give noget videre.

Ligesom gamle Ebenezer Scrooge fra Charles Dickens jule-novelle gør det efter besøg af tre spøgelser.

I Danmark kan man give en ged hos Folkekirkens Nødhjælp eller donere til julehjælpen for udsatte familier.

Og i USA har de Arnold Schwarzenegger.

Today, I celebrated Christmas early. The 25 homes I donated for homeless veterans were installed here in LA. It was fantastic to spend some time with our heroes and welcome them into their new homes. pic.twitter.com/2mHKfoZ65V — Arnold (@Schwarzenegger) December 24, 2021

Den tidligere guvernør, Hollywood-skuespiller og bodybuilder har gjort julen lidt bedre for nogle af landets hjemløse krigsveteraner. Med en donation på 1.6 millioner kroner har Schwarzenegger købt 25 små huse.

Sammen med en række velgørende organisationer for krigsveteraner har den 74-årige stjerne fået opført husene med aircondition, varme og elektricitet i det vestlige Los Angeles.

For Schwarzenegger handler det om at give tilbage, forklarer han til Fox News.

»Jeg har fået den her store succes på grund af Amerika. Om det har været bodybuilding, forretningslivet, show business, film og politik så har jeg opnået det på grund af Amerika. For mig er det altid godt at give noget tilbage,« siger Arnold Schwarzenegger, der er født i Østrig.