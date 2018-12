Arne Løseth kunne ikke have fået en bedre julegave, end den han i år har fået af sin kone.

Den har sikret ham en jul uden smerter og en livsnødvendig dialysemaskine tilkoblet sin krop.

Selv kalder den 47-årige nordmand det derfor for »årets bedste julegave«. Det fortæller TV 2 Norge og Romerikes Blad.

Han har haft nyrebetændelse fra barnsben, men i maj sidste år udvikledesløvhed og hyppige toiletbesøg sig til det værre.

Hans kone, 46-årige Elisabeth Solli Løseth, sendte ham til lægen for at finde årsagen til hans dårlige helbred. Et år senere vendte de seneste blodprøver tilbage med alarmerede tal. Lægen ringede straks til Arne Løseth. De viste tegn på nyresvigt.

Lægen fortalte ham, at han skulle tage på hospitalet »nu«.

Nyretransplantation Ved en nyretransplantation flytter man en nyre ved operation fra en donor til en kronisk nyresyg person. Indgrebet giver et stort løft af livskvaliteten hos kronisk nyresyge mennesker Nyrerne, der anvendes til transplantation, kommer fra hjernedøde mennesker eller fra nyrepatientens nære pårørende. 374 patienter blev transplanteret med ét eller flere organer i 2017.

92 af de i alt 257 nyretransplantationer, der blev foretaget i 2017, var med nyrer fra en levende donor. I 2017 var den ældste donor 84 år. Tal og fakta: Dansk Center for Organdonation, Sundhed.dk

I bilen på vej mod hospitalet blev Arne Løseth langsomt grebet af angsten. Det var alvorligt, og han var bange. På hospitalet viste yderligere undersøgelser, at han skulle have en ny nyre. Men det kan tage flere år at finde en donornyre. Heldgivis behøvede Arne Løseth ikke vente længe.

»Det var en tidlig julegave fra min kone. Vi fik at vide, at hendes nyre passede til min krop. Hvis jeg ikke havde fået nyretransplantationen, ville jeg skulle sidde med masser af maskiner koblet til kroppen i julen,« siger han til TV 2 Norge.

På trods af den smerte og ubehag, indgrebet ville medføre, var hans kone, Elisabeth Solli Løseth, fast besluttet på at hjælpe sin mand. Det betød derfor, at Arne Løseth ikke behøvede at vente på en organdonor - som ofte kommer fra en død person.

Parrets ønsker med deres historie at sætte fokus på organdonation, som kan redde livet og forbedre livskvaliteten for mange kronisk syge mennesker.