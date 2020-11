Tusindvis har demonstreret på grund af en omstridt våbenhvile med Aserbajdsjan om området Nagorno-Karabakh.

Armeniens forsvarsminister, Davit Tonoyan, går af efter kritik af aftale om våbenhvile med Aserbajdsjan.

Det fremgår af den armenske regerings hjemmeside, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tusindvis har demonstreret og krævet premierminister Nikol Pasjinians afgang på grund af en omstridt våbenhvile med Aserbajdsjan, der omhandler regionen Nagorno-Karabakh.

Ifølge aftalen vil Aserbajdsjan bevare kontrollen med områder, som landet har erobret under konflikten. Og Armenien har accepteret at trække sig fra flere områder.

Med Rusland som mægler blev parterne enige om aftalen for knap to uger siden. Det skete, efter omkring seks ugers kampe i Nagorno-Karabakh.

Nagorno-Karabakh, der ligger i Aserbajdsjan, men hovedsageligt er beboet af armeniere, løsrev sig med en erklæring i 1991. Løsrivelsen udløste en krig i begyndelsen af 1990'erne.

De seneste stridigheder i regionen begyndte 27. september i år.

Armenien og Aserbajdsjan indgik i de følgende uger flere våbenhviler, men de blev alle brudt.

Den seneste aftale om at indstille de militære konfrontationer kom, efter at styrker fra Aserbajdsjan havde vundet en række kampe i forsøget på at generobre den etnisk armenske enklave.

Aftalen blev ifølge nyhedsbureauet Reuters fejret som en sejr i Aserbajdsjan.

I Armenien derimod udløste den uroligheder. Demonstranter trængte ind i regeringsbygninger og beskyldte landets ledere for forræderi ved at acceptere tabet af territorier i Nagorno-Karabakh.

Armeniens premierminister havde forinden oplyst, at det var med et tungt hjerte, at han satte sin underskrift på aftalen.

Han kaldte det "ubeskriveligt pinefuldt for mig personligt og for vores folk".

Davit Tonoyan, der har været forsvarsminister siden 2018, har fredag trukket sig efter kritikken. Og kort efter har Armeniens præsident udpeget en ny forsvarsminister, Vagharshak Harutyunyan, der besad posten fra 1999 til 2000.

