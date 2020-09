Armenien beskylder Aserbajdsjan for at angribe civile mål i separatistisk region.

Armenske separatister har søndag skudt to militærhelikoptere fra Aserbajdsjan ned. Det oplyser Armeniens forsvarsministerium.

Ifølge Aserbajdsjans forsvarsministerium er to helikoptere skudt ned. Ingen menes at være omkommet.

Nedskydningen skal være sket i regionen Nagorno-Karabakh i det sydvestlige Aserbajdsjan. Her har armenske separatister erklæret sig selvstændige fra Aserbajdsjan.

Hvad helikopterne lavede, da de blev beskudt, er de to lande ikke enige om.

Ifølge Armenien foretog de bombardementer af civile mål i Nagorno-Karabakh. Her råder det armenske forsvarsministerium civilbefolkningen til at søge i sikkerhed i beskyttelsesrum.

Aserbajdsjan derimod anfører, at helikopterne befandt sig nær den såkaldte kontaktlinje. Det er et heftigt mineret ingenmandsland, der skiller de armenske separatister i Nagorno-Karabakh og Aserbajdsjans hær.

De to lande har siden deres selvstændighed efter Sovjetunionens kollaps haft et anspændt forhold. Problemerne stammer fra grænsestridigheder og religiøse forskelle.

Først i 1990'erne udkæmpede landene en de facto krig, da det armenske mindretal i det sydvestlige Aserbajdsjan gjorde oprør. Over 30.000 døde under krigen.

Armenien tog kontrollen med Nagorno-Karabakh og de omkringliggende områder i det sydvestlige Aserbajdsjan.

Siden da har området været et stridspunkt mellem de to lande. I 2016 udbrød der igen kampe i regionen, der krævede adskillige menneskeliv.

Konflikten mellem de to lande er samtidig et led i et større spil i området. Aserbajdsjan er støttet af Tyrkiet, mens Armenien er støttet af Rusland.

/ritzau/Reuters