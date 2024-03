Tirsdag blev der skudt nær grænsen mellem Armenien og Aserbajdsjan. De to bebrejder hinanden for hændelsen.

Armenien og Aserbajdsjan har tirsdag anklaget hinanden for at åbne ild ved grænsen mellem de to lande. Armenien siger, at aserbajdsjanske styrker her dræbte fire af landets soldater.

- Fire blev slået ihjel, og en blev såret som følge af ild mod armenske positioner fra aserbajdsjanske styrker, siger Armeniens forsvarsministerium i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kampene fandt sted nær landsbyen Nerkin Hand i Armenien i den sydlige region Siunik.

Ifølge Aserbajdsjans grænsevagter var der fra Aserbajdsjans side tale om "modstand" mod en "provokation", som Armenske styrker udførte mandag, hvor en aserbajdsjansk soldat ifølge Aserbajdsjan blev såret.

Fra Armeniens udenrigsministerium lyder det til gengæld, at Aserbajdsjan "konstant forsøger at modarbejde indsatsen fra parter, der er interesserede i stabilitet og sikkerhed i Sydkaukasus".

Armenien opfordrer samtidig til, at landene "vender tilbage til drøftelser (om fred, red.)"

Sydkaukasus dækker over de tidligere sovjetrepublikker Armenien, Aserbajdsjan og Georgien.

Armenien og Aserbajdsjan har været involveret i flere kampe i de seneste årtier.

EU's udenrigschef, Joseph Borrell, har kritiseret Aserbajdsjans reaktion.

- Den armenske beskydning mod den aserbajdsjanske soldat i går (mandag, red.) var beklagelig. Men Aserbajdsjans svar i dag (tirsdag, red.) virker ude af proportioner, siger han i en udtalelse.

Rusland - som plejede at være den primære mægler i konflikten mellem de to, men som i de senere år har vendt opmærksomheden mod sin invasion af Ukraine - opfordrer til ro og kalder kampene for "bekymrende".

- Vi opfordrer begge sider til at udvise tilbageholdenhed for at undgå handlinger, som den modsatte side kan opleve som provokerende, siger talsmand for den russiske regering Dmitrij Peskov.

