På billedet ligner Bryce Hodgson en helt almindelig ung mand:

En pæn sideskilling, et skævt smil og et par varme brune øjne.

På overkroppen bærer han en mønstret sommerskjorte, og om halsen har han en kunstig blomsterkrans.

Der er himmelvid forskel på den unge mand på fotoet, der nu florerer på både sociale og etablerede britiske medier, og den 30-årige stalker, der tidligt tirsdag morgen mødte politiet i London-bydelen Southwark.

Iført en slags rustning og bevæbnet med en armbrøst, en økse, en kniv og et sværd forsøgte han i de tidlige morgentimer angiveligt at bryde ind i en fremmed kvindes lejlighed.

Det skriver flere britiske medier – blandt andre LBC, Metro og The Daily Mail.

Under episoden truede han efter alt at dømme endvidere med at skade beboere i den ejendom, hvor han var brudt ind.

Først ankom en gruppe ubevæbnede betjente til stedet, som forsøgte at tale Hodgson til fornuft.

The crossbow-toting man shot dead by police while trying to force his way into a home in south London has been pictured for the first time



Bryce Hodgson was killed by armed officers called to a property in Surrey Quays, Southwark, on Tuesdayhttps://t.co/IonxHdkj9S — Metro (@MetroUK) January 31, 2024

Da det ikke lykkedes, kaldte de forstærkning,

»Betjentene vidste, at der var mennesker i bygningen og nærede en ægte frygt for deres sikkerhed,« siger lederen af operationen Matt Twist til Daily Mail.

Den voldsomme hændelse fik en fatal udgang, da en betjent til sidst så sig nødsaget til at gribe til våben.

Bryce Hodgson blev skudt og dræbt på stedet.

Dagen derpå skriver flere britiske medier, at Hodgson så sent som i sidste måned blev anklaget for at forfølge en kvinde ved at bryde ind i hendes soveværelse og gentagne gange sende hende beskeder.

At dømme efter de udsagn, som hans naboer har givet efter hans død, kæmpede han med store personlige problemer.

De beskriver ham som en 'dark horse' og hashrygende. En nervøs type, der befandt sig på kanten af et sammenbrud.

Efterforskningslederen understreger, at politiet meget vel kan have forhindret yderligere tab af liv.

»Det er en ekstrem svær dag for alle involverede,« siger Matt Twist.

»Jeg vil gerne hylde alle vores betjente, som reagerede, for deres tapperhed, og takke alt det involverede beredskabspersonale,« siger han og slutter:

»Jeg er overbevist om, at deres handlinger forhindrede yderligere tab af menneskeliv.«