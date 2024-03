Brian Mulroney var som Canadas premierminister med til at skabe en af verdens største handelsblokke.

Den tidligere canadiske premierminister Brian Mulroney er død i en alder af 84 år.

Det oplyser hans datter, Caroline Mulroney, i et opslag på det sociale medie X natten til fredag dansk tid.

- Han døde fredfyldt og omgivet af sin familie, lyder det.

Særligt var Brian Mulroney kendt for at underskrive en frihandelsaftale med USA i 1980'erne.

Aftalen blev senere erstattet af Nafta, der står for North American Free Trade Agreement - på dansk den nordamerikanske frihandelsaftale.

Med Mexicos senere deltagelse i aftalen, blev en af verdens største handelsblokke skabt.

Brian Mulroney underskrev i sin tid aftalen sammen med den daværende amerikanske præsident Ronald Reagan.

Statslederne, der begge var af irsk herkomst, fejrede aftalen ved i fællesskab at synge teksten til Bing Crosbys hyldest til Irland "When Irish Eyes are Smiling".

I hjemlandet var mange canadiere dog skeptiske over for frihandelsaftalen, og oppositionspartierne beskyldte Brian Mulroney for at have gjort for mange indrømmelser.

Parlamentsvalget i 1988 endte med at blive en form for folkeafstemning om aftalen. Brian Mulroney vandt, og aftalen blev implementeret.

- Generelt set har aftalen været en succes. Det var ikke en universalløsning, men sådan så jeg det heller aldrig, reflekterede han i et interview med mediet CBC i 2012.

I løbet af Brian Mulroneys anden embedsperiode blev Canada ramt af en hård recession, hvilket fik hans regering til at hæve skatten for at mindske det statslige underskud.

Men hans reformer faldt sammen og blev ikke gennemført.

- Det var det værste øjeblik i mit liv, sagde han senere.

Desuden indførte han moms og privatiseringen af over en tredjedel af 60 statslige selskaber, heriblandt luftfartsselskabet Air Canada.

Da han gik på pension i 1993, havde Brian Mulroney kun opbakning fra 11 procent af befolkningen, hvilket gjorde ham til den mest upopulære premierminister i Canadas historie.

Senere blev han indblandet i en bestikkelsesskandale, hvor han erkendte at have taget imod 200.000 canadiske dollar - omkring en million danske kroner - i kontanter fra et tysk-canadisk våbenselskab.

I 2017 rådgav Brian Mulroney Canadas nuværende premierminister, Justin Trudeau, i forhandlingerne om en ny frihandelsaftale.

Han hjalp også til ved at forsøge at overbevise golfmakkeren Donald Trump, den daværende amerikanske præsident, om ikke at droppe aftalen. En erstatning for Nafta blev implementeret i 2020.

/ritzau/AFP